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Yabancı uyruklu tek teker magandalara ceza yağdı

Yabancı uyruklu tek teker magandalara ceza yağdı

Maltepe’de motosikletleri ile tek teker üstünde seyahat ederek hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atan yabancı uyruklu motosiklet sürücüleri yakalandı.