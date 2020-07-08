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- Yabancı uyruklu tek teker magandalara ceza yağdı
Yabancı uyruklu tek teker magandalara ceza yağdı
Maltepe’de motosikletleri ile tek teker üstünde seyahat ederek hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atan yabancı uyruklu motosiklet sürücüleri yakalandı.
- İHA
- 08.07.2020 - 09:15
34 MR 075 plakalı motosiklet sürücüsü A.M., 41 MA 1236 plakalı motosiklet sürücüsü İ.N. ve 41 AFF 233 plakalı motosiklet sürücüsü B.A. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince İstanbul'un Maltepe ilçesinde yakalandı.
Yabancı uyruklu tek teker motosiklet magandalarına toplamda 8 bin 917 TL para cezası kesildi.
HAPİS CEZASI ALABİLİRLER
Sivil trafik ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında motosiklet sürücüleri A.M., İ.N. ve B.A. adli işlem yapılmak üzere Kartal Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkez Amirliğine teslim edildi. Magandalara 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilir.