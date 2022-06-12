Bir yerden alışveriş yaptığı tahmin edilen kadını gizlice kayda alarak sosyal medyada paylaşan şahıs, tepkiye neden oldu.

Son dönemlerde yabancı uyruklu şahısların kadınları gizlice kayda aldığı görüntülerin sosyal medyada artması dikkat çekti.

Çekilen görüntülerin ardından şahıslar takip altına alınarak sınır dışı edilmeye başlandı.

Yine sosyal medyada yabancı uyruklu bir şahsın, genç bir kadını gizlice kayda aldığı görüldü.

Genç kadını gizlice kayda aldı

Alışveriş yaptığı tahmin edilen genç kadını gizlice cep telefonu ile çeken şahıs, daha sonra kamerayı kendisine çevirerek rahatsız edici bakışlar attı.

Tepkiye neden oldu

O anları sosyal medyada paylaşan şahsın görüntüleri, tepkiye neden oldu.

Yabancu uyruklu şahıs, gördüğü kadını gizlice kayda aldı VİDEO