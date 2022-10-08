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    Yağmur Atacan'a silahlı saldırıda bulunan firari ve 106 hükümlü yakalandı

    Hapis cezası olan firarileri yakalamak için yapılan operasyonda toplamda 106 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında 2014'te Yağmur Atacan'a silahlı saldırıda bulunan Galip Topsız da yer aldı.
    • 08.10.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 13:06
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    Yağmur Atacan'a silahlı saldırıda bulunan firari ve 106 hükümlü yakalandı

    İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hapishaneden kaçan firarileri yakalamak için dün sabaha karşı düğmeye bastı.

    234 ekip ve 474 polisin katıldığı operasyonlarla önceden belirlenen 433 adrese baskın yapıldı.

    Şüphelilerin "nitelikli cinsel istismar", "kasten adam öldürme", "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" gibi suçlardan arandıkları belirtildi.

    Yağmur Atacan'a silahlı saldırı düzenleyen suçlu da yakalandı

    Ekiplerin düzenlediği operasyonda yakalanan isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'a 2014 yılında silahlı saldırı düzenleyen Galip Topsız oldu.

    Topsız, Etiler Ülgen Sokak'ta 8 yıl önce Yağmur Atacan'ın içinde bulunduğu araca silahlı saldırıda bulunmuş, silahtan çıkan mermiler otomobile isabet ederken, şans eseri Yağmur Atacan olaydan yara almadan kurtulmuştu.

    Yağmur Atacan a silahlı saldırıda bulunan firari ve 106 hükümlü yakalandı #1

    "Pınar benim ruh eşim"

    Polis ekipleri, olaydan sonra kısa süre içerisinde şüpheli Galip Topsız'ı gözaltına almıştı.

    Saldırıda bulunan şahıs "Pınar benim ruh eşim" diyerek işlediği suçu itiraf etmişti.

    Yağmur Atacan a silahlı saldırıda bulunan firari ve 106 hükümlü yakalandı #2

    Mahkemede ikinci kez yargılandı

    Silahlı saldırı sonucu işlediği suçtan yargılanan Galip Topsız, önce 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmış, alınan karar İstanbul Bölge Adliyesi tarafından bozulmuştu.

    İkinci kez yargılanan Galip Topsız için bu kez 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

    Yağmur Atacan'a silahlı saldırı düzenleyenin de aralarında olduğu 106 hükümlü yakalandı VİDEO

    Cezaevine teslim edildi

    Kaçak olarak dolaşan Galip Topsız, kararın kesinleşmesinin ardından polis tarafından aranıyordu.

    DHA'nın haberine göre, Galip Topsız da yakalanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

    Yağmur Atacan a silahlı saldırıda bulunan firari ve 106 hükümlü yakalandı #3

    Yağmur Atacan a silahlı saldırıda bulunan firari ve 106 hükümlü yakalandı #4

    Yağmur Atacan a silahlı saldırıda bulunan firari ve 106 hükümlü yakalandı #5


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