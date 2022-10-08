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Yağmur Atacan'a silahlı saldırıda bulunan firari ve 106 hükümlü yakalandı

Yağmur Atacan'a silahlı saldırıda bulunan firari ve 106 hükümlü yakalandı

Hapis cezası olan firarileri yakalamak için yapılan operasyonda toplamda 106 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında 2014'te Yağmur Atacan'a silahlı saldırıda bulunan Galip Topsız da yer aldı.