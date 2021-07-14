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- Yağmuru özleyen Rizeli sağanak altında duş aldı
Yağmuru özleyen Rizeli sağanak altında duş aldı
Yağmurun başkenti olarak adlandırılan Rize'de bir vatandaşın yağmur altında yıkandığı anlar renkli görüntüler oluşturdu.
- İHA
- 14.07.2021 - 18:47
- Güncelleme : 14.07.2021 - 18:54
Rize'de bir süredir etkili olan sıcaklık havanın ardından yağan yağmur vatandaşları sevindirdi.
Havaların sıcaklığından bunalan 48 yaşındaki Rizeli Ramazan Çepni isimli bir vatandaş ise sevincini yağmurun altında yıkanarak gösterdi.
ŞAMPUANLA YAĞMURUN ALTINDA KAFASINI YIKADI
Büyükköy beldesinde ikamet eden Ramazan Çepni, sağanak yağan yağmurun altına girerek dua etti ardından şampuanla yağmurun altında kafasını yıkadı.
Renkli görüntülerin oluştuğu anlar arkadaşlarının cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Yağmuru özleyen Rizeli sağanak altında duş aldı VİDEO