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- Yakalanan cezaevi firarisi polislerden helallik istedi
Yakalanan cezaevi firarisi polislerden helallik istedi
Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi olan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Serdar E., yakalanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 10.09.2020 - 17:15
Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi olan 40 yaşındaki Serdar E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası olan Serdar E.'nin Kayabaşı Mahallesi'ndeki evde olduğunu belirleyen polis, öğle saatlerinde adrese operasyon düzenledi.
TUTUKLANDI
Evde yakalanarak, gözaltına alınan Serdar E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"HAKKINIZI HELAL EDİN"
Cezaevine gönderilmeden önce hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Serdar E., çıkışta kendisini araca bindiren polislere, "Allah razı olsun, hakkınızı helal edin ağabey" dedi.