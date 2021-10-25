Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde görülen balina, ölü olarak Antalya sahillerine vurdu. Ekipler incelemelerin ardından ölü balinayı gömdü.

Antalya Balıkçı Barınağı yakınında kayalık bölgede gezen vatandaşlar, gördükleri karşısında şok yaşadı.

Çaltıcak mesire alanında siyah cisim gören bölge halkı, durumu yetkililere bildirdi. Play yerine gelen ekipler, cismin Pseudorca crassidens (yalancı katil balina) olduğunu belirledi.

Antalya kıyısında ilk kez görülen balinanın yüzeyinde ağ izlerinin olduğu öğrenildi.

BALİNA İNCELEMELERİN ARDINDAN GÖMÜLDÜ

Ölü balina personeller tarafından balıkçı barınağına getirildi.

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, Araştırma Görevlisi ve Deniz Memelileri Araştırma Komisyonu Üyesi Berivan Elif Aslan, Deniz Hayvanları Hastalıkları Araştırıcısı Aycan Ulutaş tarafından yapılan incelemenin ardından balina, ekiplerce gömüldü.

Yalancı katil balina Antalya'da görüldü VİDEO









"ÖLÜMÜ GÜNLER ÖNCE GERÇEKLEŞMİŞ"

Akdeniz Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, balinanın yaklaşık 5 metre boyunda erkek bir birey olduğunu dile getirdi. Korun, "Balinanın üzerinde sıyrıklar var, muhtemelen ağlardan zarar görmüş. Antalya kıyılarında ilk kez görüyoruz. Ölümü günler önce gerçekleşmiş. Antalya’nın yerli bir türü değil, Akdeniz’e kıyı olan diğer ülkelerde görülüyor. Balinayı sudan belediye ekipleri çıkardı. Gerekli numunelerin alınmasının ardından gömme işlemi gerçekleştirildi.” dedi.

KAMERALARA YANSIDI

Balığın kıyıdaki görüntüsü ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.



