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    Yalnız yaşayan adam, evinde yanarak ölmüş olarak bulundu

    Adana'da belden aşağı yanmış ceset ile ilgili polis ekipleri, soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 08.06.2020 - 08:55
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    Yalnız yaşayan adam, evinde yanarak ölmüş olarak bulundu

    Adana'nın Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi 11039 Sokak'ta yaşayan Fatih Baykam'ın yalnız yaşadığı müstakil evden kötü kokuların geldiğini fark eden komşuları, zili çalmalarına rağmen cevap alamayınca, durumu polise bildirdi.

    Sağlık görevlileriyle birlikte çilingir yardımıyla eve giren polis, Baykam'ın belden aşağı yanmış cesediyle karşılaştı.

    KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Baykam'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Baykam'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek.

    Soruşturma sürdürülüyor.

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