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Yalova merkezli fuhuş operasyonu: 34 kişi adliyede

Yalova merkezli fuhuş operasyonu: 34 kişi adliyede

Merkezi Yalova olmak üzere 5 ile düzenlenen fuhuş operasyonunda, 25 yabancı uyruklu kadın ve 9 çete üyesi yakalanarak adliyeye sevk edildi.