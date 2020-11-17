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- Yalova merkezli fuhuş operasyonu: 34 kişi adliyede
Yalova merkezli fuhuş operasyonu: 34 kişi adliyede
Merkezi Yalova olmak üzere 5 ile düzenlenen fuhuş operasyonunda, 25 yabancı uyruklu kadın ve 9 çete üyesi yakalanarak adliyeye sevk edildi.
- DHA
- 17.11.2020 - 12:49
- Güncelleme : 17.11.2020 - 13:16
Emniyet, yasa dışı yollarla fuhuş yaptıkları tespit edilen şahıslara ve çetelere göz açtırmıyor.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit ettiği fuhuş çetesini teknik takibe aldı.
Yapılan takip sonucu cumartesi günü çete üyelerinin yakalanmasına yönelik Yalova merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Balıkesir'de 8 otel ve 13 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.
DİJİTAL MATERYELLERE EL KONULDU
Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, birçok dijital materyale el koyuldu.
Yalova merkezli fuhuş operasyonu: 34 kişi adliyede ViDEO
34 KİŞİ ADLİYEDE
Fuhuş yaptığı değerlendirilen 25 yabancı uyruklu kadın da emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından 34 kişi, adliyeye sevk edildi.