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    Yalova sahilinde iki yabancı grup birbirine girdi

    Sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuşan taraflar, çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi.
    • 09.06.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 14:15
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    Yalova sahilinde iki yabancı grup birbirine girdi

    Yalova'da bulunan Gazipaşa Caddesi Postane Köprüsü üstünde yabancı oldukları iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.

    Kentin en işlek sahil kesiminde alevlenen tartışma kısa süre içinde kavgaya dünüştü ve yumruklar havada uçuştu.

    Çevredekiler müdahale etti

    İHA'nın haberine göre; tekme, tokat birbirine giren iki grubu çevredeki vatandaşlar araya girerek zorla ayırdı.

    Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

    Yalova sahilinde iki yabancı grup birbirine girdi

    Yalova sahilinde iki yabancı grup birbirine girdi #1


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