Yalova’da 1 kilo 516 gram metamfetamin ele geçirildi

Alınan ihbar üzerine uyuşturucu tacirlerini engellemek için operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsın birini bindiği takside yakaladı. Şahsın sırt çantasından 1 kilodan fazla metamfetamin çıktı.

Yalova’da İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zehir tacirlerine yönelik çalışmalarına devam ediyor…

İran uyruklu A.S.'nin yüklü miktarda uyuşturucu madde satacağı bilgisini alan ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

Şüphelinin yakalanması için fiziki takibe başlandı.

TAKSİDE YAKALANDI

Yalova-Bursa yolu üzerinde şahsın binmiş olduğu ticari taksi durduruldu. Araçtan indirilen şüphelinin sırt çantasından 1 kilo 516 gram metamfetamin ele geçirildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Olayla ilgili olduğu tespit edilen 4 kadın daha, 3 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Narkotik köpeği Venüs de operasyonlar da ekiplere yardım etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından, adli mercilere sevk edildi.