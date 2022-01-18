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    Yalova'da 18 yaşındaki genç kız koronaya yenik düştü

    Lise son sınıf öğrencisi genç kız koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisi bir süredir devam eden genç hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 18.01.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 11:20
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    Yalova'da 18 yaşındaki genç kız koronaya yenik düştü

    Yalova’da 18 yaşındaki Yalova Esvet Sabri Aytaşman Özel Eğitim Meslek Okulu 12. sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, koronavirüse yakalandı.

    18 YAŞINDA KORONAVİRÜSE YENİLDİ

    Durumu ağırlaşan Gülmez, hastaneye kaldırılaran tedavi görmeye devam etti. Tedavisi bir süredir devam eden liseli, koronavirüse yenik düştü.

    ŞEHİR MEZARLIĞINDA DEFNEDİLECEK

    Gazeteci Gökhan Gülmez’in kızı olan Gülmez'in cenazesi, bugün öğle namazı sonrasında Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında defnedilecek.

    Yalova da 18 yaşındaki genç kız koronaya yenik düştü #1


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