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- Yalova'da 3 kardeş 15 gün içinde koronavirüsten öldü
Yalova'da 3 kardeş 15 gün içinde koronavirüsten öldü
- DHA
- 10.04.2021 - 17:01
Yalova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi 56 yaşındaki Vedat Burgazoğlu'nun, bazı septomlar üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
Bir süre sonra Burgazoğlu'nun ağabeyi 61 yaşındaki İmdat Burgazoğlu'nun da koronavirüse yakalandığı anlaşıldı.
2 HAFTA ÖNCE VEFAT ETTİ
Hastanede tedavi gören Vedat Burgazoğlu, 2 hafta önce yaşamını yitirdi. Bir süre sonra durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılan İmdat Burgazoğlu da kurtarılamadı.
Aile iki kardeşin yasını tutarken, ağabeyleri 71 yaşındaki Üzeyir Burgazoğlu da koronavirüse yakalandı.
EN BÜYÜK AĞABEYLERİ DE DÜN VEFAT ETTİ
Evinde karantinaya alınan Üzeyir Burgazoğlu, durumu ağırlaşınca Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Üzeyir Burgazoğlu da dün hayatını kaybetti.
Üzeyir Burgazoğlu, az sayıda kişinin katılımıyla Yalova Mezarlığı'nda, diğer iki kardeşinin yanında toprağa verildi.