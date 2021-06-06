Yalova’da 7 köpekten 6’sı, zehirlenerek öldürüldü

Zehirli tavuk eti verilerek 6 köpek telef edildi. 1 köpeğin ise otomobil çarpması ile yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesi Beşyüzevler Mahallesi’nde, 7 köpek kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından zehirlendi.

Yaşanan olay, mahalle muhtarı Ergün Tanrıkulu’nu ve vatandaşları isyan ettirdi.

Durumu öğrenen hayvan severler, jandarma ekiplerine ve Tarım İl Müdürlüğü’ne olayı bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yapılan incelemelerde, hayvanlardan 6’sının zehirli tavuk eti verilerek telef edildiği, birine ise otomobil çarptığı belirlendi.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Köpeklerden 5’inin sokak köpeği olduğu öğrenilirken, 2 tanesinin ise sahipli olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.