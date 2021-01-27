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    Yalova'da Alevilerin evlerinin işaretlenmesine soruşturma açıldı

    Bazı evlerin duvarlarına yazılan "Alevi K" şeklindeki duvar yazılarının ardından, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • AA
    • 27.01.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 11:11
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    Yalova'da Alevilerin evlerinin işaretlenmesine soruşturma açıldı

    Yalova’nın Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşayan Alevi vatandaşların evlerine ait duvar ve kapılar, geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boyanmıştı.

    Ev sahiplerinin duvarlarına sprey boya ile ‘Alevi K’ yazıları yazılmıştı.

    Evlerin duvarlarına yazılan "Alevi K" şeklindeki yazıların ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

    Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, mahalledeki evlerin duvarlarına kırmızı boyayla "Alevi K" yazıldığının tespit edildiği belirtildi.

    Yalova da Alevilerin evlerinin işaretlenmesine soruşturma açıldı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Bunun üzerine "halkı kin veya düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçundan ivedi soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması ve yakalanmaları halinde mevcutlu olarak başsavcılığımızda hazır edilmeleri için kolluk güçlerine talimat verilmiş olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.

    Yalova da Alevilerin evlerinin işaretlenmesine soruşturma açıldı #2

    Yalova da Alevilerin evlerinin işaretlenmesine soruşturma açıldı #3

    Yalova da Alevilerin evlerinin işaretlenmesine soruşturma açıldı #4

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