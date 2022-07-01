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    Yalova'da ATM’leri çekiçle kırdı

    Cezai ehliyeti bulunmayan N.Ş., sokaktaki ATM'leri çekiçle parçaldı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.
    • 01.07.2022 - 15:15
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 15:15
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    Yalova'da ATM’leri çekiçle kırdı

    Yalova’nın Altınova ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi.

    N.Ş., isimli şahıs, bir minibüs durağı yakınında bulunan ATM’lere çekiçle saldırdı.

    ATM’lerin ekranlarını kırdı

    Şüpheli, işlem yapan vatandaşların para çekmesini bekleyerek sırayla ATM’lerin ekranlarını kırdı.

    Olay yerinden uzaklaştı

    Daha sonrasında N.Ş., olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

    Yalova da ATM’leri çekiçle kırdı #1

    Gözaltına alındı

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet güçleri gelirken şüpheli vatandaş gözaltına alındı.

    Şüphelinin cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenildi

    Şüphelinin akli dengesi yerinde olmadığı ve cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenilirken N.Ş., emniyetteki işlemlerin ardından ilçedeki bir rehabilitasyon merkezine bırakıldı.

    Yalova da ATM’leri çekiçle kırdı #2

    "Esnaf da vatandaş da mağdur"

    ATM’lere para çekmek ve yatırmak için gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok olurken, yaşanan olaya tepki gösterdi.

    İHA'nın haberine göre; Çevredeki esnaftan Niyazi Bayram, yaşananları şu ifadelerle anlattı;

    “Orta yaşlarda birisi gelmiş buraya elinde çekiç saldırmış. Etrafına da tehditkar konuşmuş. Sıradan vura vura gelmiş.

    Hatta bir tanesinde vatandaş para çekiyormuş. Çabuk paranı çek kıracağım diyerek, ondan sonra onu da kırmış, hepsini kırmış geçmiş gitmiş. Esnaf da vatandaş da mağdur.”

    Yalova da ATM’leri çekiçle kırdı #3

    Yalova da ATM’leri çekiçle kırdı #4


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