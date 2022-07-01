Yalova'da ATM’leri çekiçle kırdı

Cezai ehliyeti bulunmayan N.Ş., sokaktaki ATM'leri çekiçle parçaldı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Yalova’nın Altınova ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi.

N.Ş., isimli şahıs, bir minibüs durağı yakınında bulunan ATM’lere çekiçle saldırdı.

ATM’lerin ekranlarını kırdı



Şüpheli, işlem yapan vatandaşların para çekmesini bekleyerek sırayla ATM’lerin ekranlarını kırdı.

Olay yerinden uzaklaştı

Daha sonrasında N.Ş., olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

Gözaltına alındı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet güçleri gelirken şüpheli vatandaş gözaltına alındı.

Şüphelinin cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenildi

Şüphelinin akli dengesi yerinde olmadığı ve cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenilirken N.Ş., emniyetteki işlemlerin ardından ilçedeki bir rehabilitasyon merkezine bırakıldı.

"Esnaf da vatandaş da mağdur"

ATM’lere para çekmek ve yatırmak için gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok olurken, yaşanan olaya tepki gösterdi.

İHA'nın haberine göre; Çevredeki esnaftan Niyazi Bayram, yaşananları şu ifadelerle anlattı;

“Orta yaşlarda birisi gelmiş buraya elinde çekiç saldırmış. Etrafına da tehditkar konuşmuş. Sıradan vura vura gelmiş.

Hatta bir tanesinde vatandaş para çekiyormuş. Çabuk paranı çek kıracağım diyerek, ondan sonra onu da kırmış, hepsini kırmış geçmiş gitmiş. Esnaf da vatandaş da mağdur.”