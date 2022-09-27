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    Yalova'da aynı mahalleye danan hırsız yakalandı

    Benzer hırsızlık ihbarı sonrasında mahallelinin güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli, kapısının önündeki araçla kaçmaya çalışırken yakalandı.
    • 27.09.2022 - 14:45
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 18:05
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    Yalova'da aynı mahalleye danan hırsız yakalandı

    Yalova'da villa sakinlerini canından bezdiren hırsızlık olayının çözümlenmesi kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği Hırsızlık ve Yankesicilik Büro ekipleri harekete geçti.

    Yakın adreslerden gelen hırsızlık ihbarları üzerine harekete geçen ekipler, çevrede bulunan evlerin güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

    Tespit ettikleri şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

    Dur ihtarına uymayan şüpheli kaçtı

    Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, şüpheli, elindeki valiz ve sırt çantalarıyla evden çıktı.

    Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu şahıs, evin önünden geçen bir aracı durdurarak bindi.

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    Şüpheliyi aracına alan şahıs serbest bırakıldı

    Araç kısa süre sonra polis ekiplerince durdurulurken, Nevzat M. gözaltına alındı.

    Nevzat M.'nin komşusu olduğunu ve evin önünde kendisine durması yönünde harekette bulununca şüpheliyi aracına aldığını söyleyen sürücü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Ele geçirilenler

    Şüphelinin yapılan üst aramasında 600 TL ile 175 paunt, araçta bulunan 4 sırt çantası ve 1 valizde yapılan aramada ise 1 otomobil anahtarı, 1 şişe içki, 3 kamera, 2 güneş gözlüğü, 1 radyo, 1 powerbank, 1 ipad, 1 klavye, 1 yüzük, 1 dürbün, 2 parfüm, 1 tıraş makinesi, 1 el feneri, 1 çakmak, 1 biber gazı ile oyuncak kedi ele geçirildi. Şüphelinin polisten kaçarken aracın camından attığı 1 tabanca da bulundu.

    Şüpheli adliyeye gönderildi

    DHA'nın haberine göre, Nevzat M. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Yalova da aynı mahalleye danan hırsız yakalandı #2

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