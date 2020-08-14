Yalova'da bomba paniği fünye ile son buldu

İDO iskelesi önüne bırakılan şüpheli bavul, olay yerine çağrılan bomba imha ekibi tarafından imha edilirken, bavuldan kadın eşyaları çıktı.

Yalova'da, İDO iskelesi önüne gelen bir kadın, bağırmaya başlayarak elindeki valizde bomba olduğunu söyledi.

Bunun üzerine ise çevrede bulunan vatandaşlar paniğe kapılarak, kaçmaya başladı.

BOMBA İMHA EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen noktaya gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ardından olay yerine bir bomba imha ekibi çağrıldı.

BAVULDAN KIYAFET ÇIKTI

Kıyafetlerini giyerek bavula yaklaşan bomba imha uzmanı bavulu fünye ile patlattı. Patlatılan bavuldan kadın giysisi çıktı.