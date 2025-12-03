Yalova'da çakarlı otomobilin sürücüsüne 276 bin lira ceza kesildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emniyet güçlerinin yetkisiz çakar kullananlara yönelik mücadelesi devam ediyor.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çakarlı araçlara yönelik yaptığı denetimlerde bir otomobilin ön bölümünde çakar tertibatı bulunduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede sürücü B.T.'nin sevk ve idaresindeki aracın Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde olmadığı belirlendi.

276 BİN LİRA CEZA

"Kanunlarda belirtilen ışıklı ya da sesli uyarı işareti veren cihazların uygun olmayan araçlara takılması ve kullanılması yasaktır" maddesi gereğince sürücüye 276 bin 344 lira para cezası uygulandı.

Otomobil, 30 gün süreyle trafikten men edilirken sürücünün ehliyetine de 30 gün süreyle el konuldu.