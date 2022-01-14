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    Yalova'da çöp kamyonunun çarptığı minik kız kurtarılamadı

    3'üncü sınıf öğrencisi Aysel Koçan, okula giderken çöp kamyonunun altında kaldı. Hastaneye kaldırılan küçük kız müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 14.01.2022 - 16:32
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 16:59
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    Yalova'da çöp kamyonunun çarptığı minik kız kurtarılamadı

    Yalova’daki Müfettiş Hamdi Girgin İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Aysel Şendirekler, sabah okula gitmek için Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki evinden çıktı.

    ÇÖP KAMYONU MİNİK KIZA ÇARPTI

    Çağdaş Sokak’ta Ahmet Tanju G.'nin (40) kontrolündeki çöp kamyonunun geri manevrasıyla ağır yaralanan minik öğrenci, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

    AYSEL KURTARILAMADI

    Şendirekler, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük Aysel’in cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

    Olay yerinden uzaklaşan çöp kamyonu sürücüsü Ahmet Tanju G. ise bir süre sonra polise giderek, teslim oldu. Ahmet Tanju G.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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