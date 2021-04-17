Yalova’da daireyi oyun salonuna çeviren 6 kişiye suçüstü

Eve operasyon düzenleyen emniyet güçleri, daireyi kumarhaneye çeviren 6 kişiyi yakalayarak 25 bin 580 lira ceza kesti.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesi’nde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmalar neticesinde Sahil Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenlendi.

Daireyi oyun salonunda çeviren 6 kişi kumar oynadığı esnada yakalanırken, operasyonda 22 gram esrar ve 2 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

CEZA YAĞDI

Ev içerisinde oyun oynayan şahıslar gözaltına alınırken, bu şahıslara "kumar oynatmak, uyuşturucu kullanmak ve kaçakçılıktan" adli işlem uygulandı.

Ayrıca şahıslara 25 bin 580 TL idari para cezası kesildi.