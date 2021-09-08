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- Yalova’da, damperi açık kamyon üst geçide takıldı
Yalova’da, damperi açık kamyon üst geçide takıldı
E.A. idaresindeki kamyonun açık damperi üst geçide takılınca, araç asılı kaldı. Kaza nedeniyle, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
- İHA
- 08.09.2021 - 17:40
- Güncelleme : 08.09.2021 - 17:44
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde seyir halinde olan E.A. idaresindeki kamyonun açılan damperi, üst geçide çarptı.
Damperin üst geçide takılmasıyla, kamyonun ön kısmı havaya kalktı.
Kamyonun üst geçitte asılı kalması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Metal üst geçidin yıkılmaması, olası bir facianın önüne geçti.
TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, trafik akışını tek şeritten sağladı.
Yolda uzun araçları kuyrukları oluşurken, kazada yaralanan olmadı.
Yalova’da, damperi açık kamyon üst geçide takıldı VİDEO