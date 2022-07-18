- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Yalova'da denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti
Yalova'da denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi açıklarında denize düştüğü iddia edilen kılavuz kaptan Cafer Kıribrahim hayatını kaybetti.
- 18.07.2022 - 18:27
- Güncelleme : 18.07.2022 - 18:33
Yalova'nın Çiftliköy ilçesinde demirleme sahasındaki tanker gemisine yanaşan "Yalova Pilot 2" isimli bottaki kılavuz kaptan Cafer Kıribrahim, henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.
Denizden çıkarılan Kıribrahim, kıyıda bekleyen sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kurtarılamadı
Kılavuz kaptan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA'nın haberine göre, polis yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yalova'da denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti VİDEO