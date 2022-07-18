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    Yalova'da denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti

    Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi açıklarında denize düştüğü iddia edilen kılavuz kaptan Cafer Kıribrahim hayatını kaybetti.
    • 18.07.2022 - 18:27
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 18:33
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    Yalova'da denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti

    Yalova'nın Çiftliköy ilçesinde demirleme sahasındaki tanker gemisine yanaşan "Yalova Pilot 2" isimli bottaki kılavuz kaptan Cafer Kıribrahim, henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.

    Denizden çıkarılan Kıribrahim, kıyıda bekleyen sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kurtarılamadı

    Kılavuz kaptan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    AA'nın haberine göre, polis yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Yalova'da denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti VİDEO

    Yalova da denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti #1

    Yalova da denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti #2


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