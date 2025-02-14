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AA & Ensonhaber

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları şirket aracılığıyla 13 kişiyi devre mülklerini yüksek fiyata satma vaadiyle yaklaşık 20 milyon lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda E.K, K.K. ve E.K. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde ele geçirilen dokümana el konuldu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve K.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.