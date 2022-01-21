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    Yalova'da doktora vahşice saldıran zanlı adliyede

    Dahiliye uzmanının odasına randevusuz giren Ercan K. doktora saldırmıştı. Vahşi saldırısının ardından gözaltına alınan zanlı adliyeye gönderildi.
    • İHA
    • 21.01.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 12:32
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    Yalova'da doktora vahşice saldıran zanlı adliyede

    Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir sağlık çalışanı vahşice darbedildi.

    Yalova Devlet Hastanesi ek binasında, Dahiliye Uzmanı Dr. Şevki Melikoğlu, odasına randevusuz giren hasta Ercan K.’nin saldırısına uğramıştı.

    ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Çiftlikköy Şehit Abdülhamit Kaya Polis Merkezi Amirliği’nde işlemleri tamamlanan şüpheli adliye sevk edildi.

    SORULARI YANITLAMADI

    Zanlı, gazetecilerin "Doktora neden saldırdınız, pişman mısınız?" sorularını cevapsız bıraktı.

    Yalova da doktora vahşice saldıran zanlı adliyede #1

    Yalova da doktora vahşice saldıran zanlı adliyede #2

    Yalova da doktora vahşice saldıran zanlı adliyede #3

    Yalova da doktora vahşice saldıran zanlı adliyede #4

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