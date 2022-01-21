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- Yalova'da doktora vahşice saldıran zanlı adliyede
Yalova'da doktora vahşice saldıran zanlı adliyede
Dahiliye uzmanının odasına randevusuz giren Ercan K. doktora saldırmıştı. Vahşi saldırısının ardından gözaltına alınan zanlı adliyeye gönderildi.
- İHA
- 21.01.2022 - 12:31
- Güncelleme : 21.01.2022 - 12:32
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir sağlık çalışanı vahşice darbedildi.
Yalova Devlet Hastanesi ek binasında, Dahiliye Uzmanı Dr. Şevki Melikoğlu, odasına randevusuz giren hasta Ercan K.’nin saldırısına uğramıştı.
ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Çiftlikköy Şehit Abdülhamit Kaya Polis Merkezi Amirliği’nde işlemleri tamamlanan şüpheli adliye sevk edildi.
SORULARI YANITLAMADI
Zanlı, gazetecilerin "Doktora neden saldırdınız, pişman mısınız?" sorularını cevapsız bıraktı.