Petrol
91.75
-0.05%
Euro
18.427
-0.64%
Dolar
18.5782
0.04%
Altın
1.019
-1.09%
Borsa
3495
0.00%
Bitcoin
374.601
0.36%
BTXN Coin
10.61
-3.54%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Yalova'da ekipler tarafından aranan şüpheli çekyatın altından çıktı

    Polislerin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi ve çekyatın içine saklanan şüpheli tutuklandı.
    • 05.10.2022 - 14:00
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 14:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yalova'da ekipler tarafından aranan şüpheli çekyatın altından çıktı

    Yalova'da polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çekyat içerisinde saklanan şüpheliyle birlikte 6 kişi tutuklandı.

    Yalova'ya çevresindeki illerden temin ettikleri uyuşturucu maddelerini getirerek üst torbacı olarak tabir edilen kişiler tarafından sokak satıcılarına dağıtılarak sokakTA uyuşturucu madde satışının yapılacağı bilgisine ulaşan ekipler, narkotik maddeleri arama köpekleri eşliğinde tespit edilen şüphelinin otomobilinde arama yaptı.

    Yapılan aramalar sonucu araçta, 2 kilo 100 gram sentetik kannabinoid ele geçirilirken araç içerisindeki D.B. ve İ.S. gözaltına alındı.

    Yalova da ekipler tarafından aranan şüpheli çekyatın altından çıktı #1

    Uyuşturucu operasyonunda çekyat içerisinde gizlenen şüpheli yakalandı

    Şüphelilerin sorgularında birbirleri ile irtibatlı ve eş zamanlı hareket ettikleri tespit edilmesi üzerine M.E. ve M.Ö'yü yakalamak için yaşadıkları evlerine giden ekipler, adli makamlarca arandığı da belirlenen şüpheli M.Ö'yü evde saklandığı çekyat içerisinde yakaladı.

    Yapılan aramada evin içerisinde 26,35 gram sentetik kannabinoid, 3,42 gram kokain, 2 kilogram sıvı kimyasal madde ele geçirildi.

    Şüphelilerin İstanbul'da irtibatlı olduğu fark edilince soruşturmayı genişleterek şüpheli F.T. ve H.B. de ikametlerinde yakalandı.

    AA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 6 kişi tutuklandı.

    Yalova da ekipler tarafından aranan şüpheli çekyatın altından çıktı #2


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Mersin'de 2 motosikletlinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
    3. Sayfa

    Mersin'de 2 motosikletlinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

    İzmir'de yaşlı kadın, şiddet uygulayan kocasını bastonla öldürdü
    3. Sayfa

    İzmir'de yaşlı kadın, şiddet uygulayan kocasını bastonla öldürdü

    Görüş Bildir