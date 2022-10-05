Yalova'da ekipler tarafından aranan şüpheli çekyatın altından çıktı

Polislerin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi ve çekyatın içine saklanan şüpheli tutuklandı.

Yalova'da polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çekyat içerisinde saklanan şüpheliyle birlikte 6 kişi tutuklandı.

Yalova'ya çevresindeki illerden temin ettikleri uyuşturucu maddelerini getirerek üst torbacı olarak tabir edilen kişiler tarafından sokak satıcılarına dağıtılarak sokakTA uyuşturucu madde satışının yapılacağı bilgisine ulaşan ekipler, narkotik maddeleri arama köpekleri eşliğinde tespit edilen şüphelinin otomobilinde arama yaptı.

Yapılan aramalar sonucu araçta, 2 kilo 100 gram sentetik kannabinoid ele geçirilirken araç içerisindeki D.B. ve İ.S. gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda çekyat içerisinde gizlenen şüpheli yakalandı

Şüphelilerin sorgularında birbirleri ile irtibatlı ve eş zamanlı hareket ettikleri tespit edilmesi üzerine M.E. ve M.Ö'yü yakalamak için yaşadıkları evlerine giden ekipler, adli makamlarca arandığı da belirlenen şüpheli M.Ö'yü evde saklandığı çekyat içerisinde yakaladı.

Yapılan aramada evin içerisinde 26,35 gram sentetik kannabinoid, 3,42 gram kokain, 2 kilogram sıvı kimyasal madde ele geçirildi.

Şüphelilerin İstanbul'da irtibatlı olduğu fark edilince soruşturmayı genişleterek şüpheli F.T. ve H.B. de ikametlerinde yakalandı.

AA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 6 kişi tutuklandı.