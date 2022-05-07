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Yalova'da ekmek yerken hayatını kaybetti
Bir çocuk babası Volkan Bozkuş, yediği ekmeğin boğazında kalmasıyla canından oldu.
- 07.05.2022 - 09:25
Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde ailesiyle beraber yemek yiyen Volkan Bozkuş, boğazına kaçan ekmek yüzünden zor anlar yaşadı.
Bozkuş fenalaşarak yere yığılırken, durum sağlık ekiplerine bildirildi.
Hayatını kaybetti
DHA'nın haberine göre kısa sürede adrese gelen ekipler, 35 yaşındaki Bozkuş'u kurtaramadı. Bozkuş’un cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.