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    Yalova'da ekmek yerken hayatını kaybetti

    Bir çocuk babası Volkan Bozkuş, yediği ekmeğin boğazında kalmasıyla canından oldu.
    • 07.05.2022 - 09:25
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    Yalova'da ekmek yerken hayatını kaybetti

    Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde ailesiyle beraber yemek yiyen Volkan Bozkuş, boğazına kaçan ekmek yüzünden zor anlar yaşadı.

    Bozkuş fenalaşarak yere yığılırken, durum sağlık ekiplerine bildirildi.

    Hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre kısa sürede adrese gelen ekipler, 35 yaşındaki Bozkuş'u kurtaramadı. Bozkuş’un cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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