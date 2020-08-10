Dolar
7.3005
0.1344%
Euro
8.6198
1.0219%
Altın
2033.48
-0.0766%
Borsa
1060.59
0%
G. Altın
476.557
-0.124%
Bitcoin
87411.07
3.5585%
25ºC
İstanbul
Puslu güneşli 25 C

    Yalova'da elektrik akımına kapılan öğretmen kurtarılamadı

    Köydeki ahırında tamirat yaparken elektrik akımına kapılan Celal Bahadır, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 10.08.2020 - 08:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Yalova'da elektrik akımına kapılan öğretmen kurtarılamadı

    Yalova'nın Sultaniye köyünde yaşayan ve ahırda bir tamirat yapan eski matematik öğretmeni Celal Bahadır, kaçak elektriği fark etmeyince 220 voltluk akıma kapıldı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Bir süre sonra olay yerine gelen eşi tarafından baygın bulunan 2 çocuk babası Bahadır çağrılan bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata döndürülemeyen talihsiz adam hayata gözlerini yumdu.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Yalova da elektrik akımına kapılan öğretmen kurtarılamadı #1

    Görüş Bildir