Yalova'da elektrik akımına kapılan öğretmen kurtarılamadı

Köydeki ahırında tamirat yaparken elektrik akımına kapılan Celal Bahadır, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yalova'nın Sultaniye köyünde yaşayan ve ahırda bir tamirat yapan eski matematik öğretmeni Celal Bahadır, kaçak elektriği fark etmeyince 220 voltluk akıma kapıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra olay yerine gelen eşi tarafından baygın bulunan 2 çocuk babası Bahadır çağrılan bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata döndürülemeyen talihsiz adam hayata gözlerini yumdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.