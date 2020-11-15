Yalova'da FETÖ'cü firari, yurt dışına kaçma hazırlığında yakalandı

FETÖ'den tutuklu bulunduğu cezaevinden firar ederek yurt dışına kaçma hazırlığı yapan hükümlü bulundu. Yakalanan hükümlünün elindeki dijital malzemelere el konuldu.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevinden ekim ayında firar eden T.E'nin yakalanması için operasyon başlattı.

Ekipler, FETÖ üyeleri ve ailelerini sahte belgeler düzenleyerek Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçıran suç örgütünün organizatörlüğünü yaptığı ileri sürülen T.E'yi yakalamak için Çiftlikköy ilçesindeki evi takibe aldı.

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI

Eve düzenlenen operasyonda 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yurt dışına kaçma hazırlığındaki firari hükümlü T.E. yakalandı.

DİJİTAL MALZEMELERE EL KONULDU

Evde yapılan aramada bulunan çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.