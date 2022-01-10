Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda, 10'u yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 24 şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, çok sayıda suç aletine el konuldu.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapıldığı iddiasıyla Çiftlikköy ilçesindeki bazı eğlence merkezlerine operasyon düzenledi.

24 KİŞİ GÖZALTINDA

Emniyet ekiplerinin 21 adrese düzenlediği eş zamanlı baskında, 10'u yabancı uyruklu kadın ile fuhuşa yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 14 erkek yakalanıp, gözaltına alındı.

KÜRTAJ YAPTIRIP, ÇALIŞMAYA ZORLADILAR

Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 10 kadının, gazinolarda çalıştırıldığı ve fuhuş amaçlı istenen adreslere yönlendirildiği, ticari ve okul servis araçlarının da fuhuş amaçlı kullanıldığı bildirildi.

A.M. (19) isimli Kırgızistan uyruklu kadının ise kürtaj yaptırıldıktan sonra çalışmaya zorlandığı tespit edildi.

Yalova'da fuhuş operasyonu: 24 gözaltı VİDEO



ÇOK SAYIDA SUÇ ALETİ VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 6 adet tabanca fişeği, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 7 adet 12 kalibre av tüfeği kartuşu, içeriğinde suç unsuru olduğu tespit edilen çok sayıda doküman, 5 adet başka firmalara ait pos cihazı ile suçtan elde edilen 25 bin 300 TL, 300 dolar, 100 euro ile 15 adet cep telefonuna el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.





















