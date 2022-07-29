Yalova'da geri geri giden sürücüye ceza

Otomobille geri geri 12 kilometre giden sürücü, polis tarafından yakalandı. Araçta mekanik arıza olduğunu iddia eden sürücü 1.742 TL ceza kesildi.

Yalova'da trafiğin yoğun olduğu Çiftlikköy yolunda seyir halinde olan A.U. isimli sürücü, kullandığı 34 FN 7303 plakalı aracı ile 12 kilometre geri geri gitti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılınca harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, araç sürücüsü A.U.'yu gözaltına aldı.

“Vitese takarsam takayım araç geri geri gidiyordu”

Ehliyeti yanında olmayan sürücü verdiği ifadesinde, “Aracımın vites kutusunda mekanik arıza meydana geldi. Hangi vitese takarsam takayım araç geri geri gidiyordu. Ben de eve dönmek için bu şekilde aracımı kullanmak zorunda kaldım.” dedi.

Yalova'da kilometrelerce geri giden otomobil VİDEO

1.742 TL ceza kesildi

DHA’nın haberine göre polis sürücü hakkında 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem yaptı.

A.U.'ya, 'Yayalara yol vermemek' ve 'Ehliyeti yanında bulundurmamak' suçlarından, toplam 1.742 TL ceza uygulandı.