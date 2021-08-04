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    Yalova'da göçüğe düşen işçinin umutlu bakışı

    Bir lisenin inşaatı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçinin umutlu bakışları kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 04.08.2021 - 18:06
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    Yalova'da göçüğe düşen işçinin umutlu bakışı

    Yalova'daki Bağlarbaşı Mahallesi'nde yeni yapılan lisenin kanal inşaatı sırasında göçük meydana geldi.

    Bir işçi göçük altında kaldı.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçiyi sağ salim kurtardı.

    UMUTLU BAKIŞLARI KAMERAYA YANSIDI

    Göçük altında kalan işçi 112 ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göçük altında kalan işçinin umutlu bakışları kameralara yansırken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

    Yalova da göçüğe düşen işçinin umutlu bakışı #1

    Yalova da göçüğe düşen işçinin umutlu bakışı #2

    Yalova da göçüğe düşen işçinin umutlu bakışı #3

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