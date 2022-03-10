Petrol
114.1
2.66%
Euro
16.43
1.06%
Dolar
14.84
1.31%
Altın
947.10
0.90%
Borsa
2043
-0.01%
Bitcoin
593.307
-3.76%
BTXN Coin
38.69
0.91%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    Yalova’da, halat merdivenden düşen işçi sağ kurtulamadı

    Gemiye çıkarken halat merdivenden düşen 28 yaşındaki işçi Arif Can’ın, denizden cansız bedeni çıktı.
    • DHA
    • 10.03.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 17:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yalova’da, halat merdivenden düşen işçi sağ kurtulamadı

    Yalova Tersanesi’nde, 7 Mart günü sabah saatlerinde Arif Can (28) isimli işçi, gemiye tırmanmak için bindiği halat merdivenden denize düştü.

    Bunu gören diğer iş arkadaşı, can simidi atarak Arif Can'ı kurtarmaya çalıştı.

    DENİZDEN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

    Durum, polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Dalgıç polisler, denizden Arif Can’ın cansız bedenini çıkardı.

    MEMELEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

    45 gündür Yalova’daki tersanede çalıştığı öğrenilen Arif Can'ın cansız bedeni, memleketi Sinop’a gönderildi. Arif Can, 8 Mart’ta toprağa verildi.

    Yalova’da, halat merdivenden düşen işçi sağ kurtulamadı #1

    Yalova’da, halat merdivenden düşen işçi sağ kurtulamadı #2

    Yalova’da, halat merdivenden düşen işçi sağ kurtulamadı #3

    Yalova’da, halat merdivenden düşen işçi sağ kurtulamadı #4

    Yalova’da, halat merdivenden düşen işçi sağ kurtulamadı #5

    Yalova’da, halat merdivenden düşen işçi sağ kurtulamadı #6


    İlginizi Çekebilir

    Biden ile konuşmayı reddettiler
    Dünya

    Biden ile konuşmayı reddettiler

    Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı
    Ekonomi

    Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Görüş Bildir