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    Yalova'da hasta amca, uyuyan yeğenini kalbinden bıçakladı

    Tedaviyi reddederek ilaçlarını kullanmayan şizofren amca, aynı odada kaldığı 12 yaşındaki yeğenine saldırarak ölümüne sebep oldu
    • İHA
    • 15.10.2021 - 15:42
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 16:49
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    Yalova'da hasta amca, uyuyan yeğenini kalbinden bıçakladı

    Yalova'nın Dere Mahallesinde yaşayan 36 yaşındaki amca Fuat Şençiçek yeğenleri 12 yaşındaki yeğeni Erdem Sami ve Deniz Şençiçek aynı odayı paylaşıyordu.

    YEĞENİNİ KALBİNDEN BIÇAKLADI

    Akıl sağlığı yerinde olmayan ve tedavisini kabul etmeyen amca, önce uyuyan yeğenini kalbinden sonrasında da kendisini bıçakladı.

    Çıkan sesler sebebiyle uyanan dede, olayın yaşandığı odaya girdi.

    Torununu ve oğlunu kanlar içerisinde gören dede 122 acil servisi arayıp yardım istedi.

    Yalova'da hasta amca, uyuyan yeğenini kalbinden bıçakladı VİDEO

    MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Erdem Sami hayatını kaybetti.

    Hafif yaralanan amca Şençiçek hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    "BİRBİRLERİNİ ÇOK SEVERLERDİ"

    Hayatını kaybeden Erdem Sami'nin dedesi olayı anlatıp; “Sesi duyduk fırladık yataktan şoke olduk. Bir de baktık kanlar içerisindeler. Amcası hastaydı Ama birbirlerini çok severlerdi. Ne olduysa işte hiç bilinmeyen şekilde çocuğa saldırdı. Tedavi görmüştü. Sonra tedaviyi reddetmişti. Doktora gitmiyordu. Bir hap kullanıyordu onu da bıraktı. Ne kadar sureyle bıraktığını da bilmiyoruz”dedi.

    Yalova da hasta amca, uyuyan yeğenini kalbinden bıçakladı #1

    Yalova da hasta amca, uyuyan yeğenini kalbinden bıçakladı #2

    Yalova da hasta amca, uyuyan yeğenini kalbinden bıçakladı #3

    Yalova da hasta amca, uyuyan yeğenini kalbinden bıçakladı #4

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