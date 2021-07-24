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    Yalova'da hurda gemi alev aldı

    Tersaneler bölgesinde karada bulunan bir gemiden yükselen alevlere, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.
    • İHA
    • 24.07.2021 - 15:31
    • Güncelleme : 24.07.2021 - 15:50
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    Yalova'da hurda gemi alev aldı

    Yalova’nın Altınova ilçesinde karada bulunan hurda gemi imha edilirken kaynak sırasında yangın çıktı.

    EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

    İhbar üzerine Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği olay yerine gelerek gemiye müdahalede bulundu. Çevre itfaiyelerden de su takviyesi alındı.

    Yangının kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

    Yalova'da hurda gemi alev aldı ViDEO


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    Yalova da hurda gemi alev aldı #2

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