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- Yalova’da hurda yüklü tır, bariyerlere çarptı
Yalova’da hurda yüklü tır, bariyerlere çarptı
- DHA
- 12.06.2021 - 10:53
Yalova- Bursa yolunda seyir halinde olan Mustafa Yeşildağ (53) kontrolündeki hurda yüklü tır kontrolden çıktı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden Yeşildağ, Soğucak köyü kavşağı yakınlarında bariyerlere çarptı.
Hurda parçaları yola saçıldı. Yeşildağ, sürücü kabinin içinde sıkıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yol, etrafa saçılan hurda parçaları nedeni ile trafiğe kapatıldı.
ARAÇ KURUKLARI OLUŞTU
Bursa-Yalova yolunun Bursa yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kabinden çıkarılan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yeşildağ’ın cansız bedeni Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır ile hurdaların kaldırılmasının ardından yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yalova’da hurda yüklü tır, bariyerlere çarptı VİDEO