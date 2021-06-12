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    Yalova’da hurda yüklü tır, bariyerlere çarptı

    Hurda yüklü tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kabinde sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 12.06.2021 - 10:53
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    Yalova’da hurda yüklü tır, bariyerlere çarptı

    Yalova- Bursa yolunda seyir halinde olan Mustafa Yeşildağ (53) kontrolündeki hurda yüklü tır kontrolden çıktı.

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden Yeşildağ, Soğucak köyü kavşağı yakınlarında bariyerlere çarptı.

    Hurda parçaları yola saçıldı. Yeşildağ, sürücü kabinin içinde sıkıştı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yol, etrafa saçılan hurda parçaları nedeni ile trafiğe kapatıldı.

    Yalova’da hurda yüklü tır, bariyerlere çarptı #1

    ARAÇ KURUKLARI OLUŞTU

    Bursa-Yalova yolunun Bursa yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

    Kabinden çıkarılan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

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    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yeşildağ’ın cansız bedeni Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Tır ile hurdaların kaldırılmasının ardından yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Yalova’da hurda yüklü tır, bariyerlere çarptı VİDEO

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    Yalova’da hurda yüklü tır, bariyerlere çarptı #4

    Yalova’da hurda yüklü tır, bariyerlere çarptı #5

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