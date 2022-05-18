Yalova'da, ilaçlı poğaça ile hırsızlık iddiası: Yedikten sonrasını hatırlamıyorum

Yalova'ya geçmek üzere arabalı vapura binen Oktay Güven, kendisine ikram edilen ilaçlı poğaçalar ile uyutulup hırsızlığa uğradığını ileri sürdü.

İstanbul’da ikamet eden 40 yaşındaki Oktay Güven, Yalova’dan Antalya’da seyahat ederken ilaçlı poğaça ile hırsızlığa uğradığını ileri sürdü.

İddiaya göre Güven; Eskihisar-Topçular arasında sefer yapan arabalı vapurunda, çay içmek için seyir terasına çıktığında, yanına biri 50'li, diğeri ise 30'lu yaşlarda 2 kişi gelerek poğaça ikramında bulundu.

Güven de kendilerine ikramda bulunan yabancılara çay ısmarladı. Bir süre sonra kendinden geçen Güven, Topçular Feribot İskelesi'nden 500 metre uzaklıktaki yeşil alanda uyandığında, telefonu ile cüzdandaki 600 TL'nin çalındığını fark etti.

Bir şey hatırlamadığını belirten Güven, çevredeki vatandaşların yardımıyla jandarma ekiplerine gidip suç duyurusunda bulundu.

“Tanık olarak ifade vermem için Antalya'ya gitmek gerekiyordu”

Tüm parası çalındığı için Yalova Belediyesi’nde ücretsiz konaklayan Güven, uyku halinin devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan bir duruşmada, tanık olarak ifade vermem için Antalya'ya gitmek gerekiyordu. Engelli olduğum için Marmararay'ı ücretsiz kullanıyorum. Bu şekilde Eskihisar'a kadar geldim. Amacım, daha az masraf yapmak için Eskihisar ile Topcular arasında sefer yapan feribota binip Yalova'ya gitmek, oradan da otobüs ile Antalya'ya hareket etmekti.

“Poğaçayı yedikten sonrasını hatırlamıyorum”

Saat 22.30 sıralarında feribotta yanıma gelen 2 kişi bana poğaça gibi bir şey ikram etti. Ben de onlara çay ısmarladım. Poğaçayı yedikten sonrasını hatırlamıyorum. Saat 03.30 sıralarında Topçular İskelesi yakınlarında böyle yatık vaziyette uyandım. Arka cebimdeki cüzdan ön cebimdeydi. İçinde bulunan 600 TL yoktu. Cep telefonum alınmıştı. Geçen süreci hiç hatırlamıyorum.





“Hala kendime gelmiş değilim”

Buraya ben mi indim onlar mı indirdi bilmiyorum. Mesai saatinin başlamasını bekledim. Daha sonra şikayetci oldum. Bu süreçte Yalova Belediyesi beni ağırladı. Hala kendime gelmiş değilim. Uyku halim devam ediyor. Telefonumu ve paralarımı çalan kişilerden şikayetçiyim. Bana parasal destekte bulunan valilik, Antalya'ya gönderecek.”

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor…