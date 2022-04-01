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- Yalova'da ilerleyen ayakkabı yüklü tır küle döndü
Yalova'da ilerleyen ayakkabı yüklü tır küle döndü
Seyir halindeyken bir anda alevlere teslim olan ayakkabı yüklü tıra, itfaiye ekipleri müdahale etti. Soğutma işlemi tamamlanan tırın kullanılamaz hale geldiği belirlendi.
- İHA
- 01.04.2022 - 11:26
- Güncelleme : 01.04.2022 - 11:50
Orhangazi Tüneli çıkışında Yalova'da ilerleyen Semih Y. idaresindeki 45 KT 078 plakalı tırda yangın çıktı.
Nedeni henüz belirlenemeyen şekilde çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm tırı etkisi altına aldı.
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
Ayakkabı yüklü olduğu öğrenilen tırdaki yangına Altınova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra TASKİB, Çiftlikköy ve Orhangazi Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
TIR KÜLE DÖNDÜ
Kontrol altına alınan yangın sonrasında ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangında küle dönen tır kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili tahkikat sürüyor.