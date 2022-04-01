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Yalova'da ilerleyen ayakkabı yüklü tır küle döndü

Yalova'da ilerleyen ayakkabı yüklü tır küle döndü

Seyir halindeyken bir anda alevlere teslim olan ayakkabı yüklü tıra, itfaiye ekipleri müdahale etti. Soğutma işlemi tamamlanan tırın kullanılamaz hale geldiği belirlendi.