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    Yalova'da kereste fabrikasında yangın çıktı

    Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki kereste fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
    • 24.04.2022 - 03:36
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    Yalova'da kereste fabrikasında yangın çıktı

    Kaytazdere beldesinde faaliyet gösteren Kısmet Orman Ürünleri adlı işletmede henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

    Kereste ürünlerde yangın çıktı

    Kısa sürede tüm işletmeye yayılan alevlerde kereste ürünleri yanmaya başladı.

    İHA'nın haberine göre, yangına Altınova İtfaiyesi’nin yanı sıra Yalova ve Kocaeli illerinden de ekipler sevk edildi.

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    Yangın söndürülmeye çalışılıyor

    İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

    Yalova da kereste fabrikasında yangın çıktı #2

    Yalova da kereste fabrikasında yangın çıktı #3

    Yalova da kereste fabrikasında yangın çıktı #4


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