Yalova'da başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan otomobilin park halindeki tıra arkadan çarptığı anlar kameralara yansıdı.

Yalova ana yolda otomobiliyle seyir halinde olan 22 yaşındaki Hakan Yılmaz, sol şeritten gelen bir otomobilin sıkıştırması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, yol üzerinde bulunan bir iş yerinin duvarına çarparak park halindeki tırın dorsesinin altına girdi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SIKIŞTIĞI ARAÇTAN ÇIKARILDI

Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yalova'da kontrolden çıkan araç tıra saplandı VİDEO

AĞIR YARALANDI

Kazada ağır yaralanan ve bir haftadır Yalova Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden 22 yaşındaki Hakan Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.