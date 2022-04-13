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    Yalova'da lokantası 4 kez soyulan işletmeci isyan etti

    6 ayda lokantası 4 defa soyulan işletmeci, 70 bin lira değerindeki elektrostatik filtrenin de çalınmasıyla tepki gösterdi. İşletmeci, "Adamlar o kadar rahat ki bir de kameraya el sallıyorlar" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 14:44
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    Yalova'da lokantası 4 kez soyulan işletmeci isyan etti

    Yalova'da yaşayan Melih Keskinel isimli işletmeci, Yaşar Okuyan Bulvarı’nda 3 yıl önce lokanta açtı.

    İşletmecinin açtığı lokantaya bir anda hırsızlar dadandı.

    Son 6 ayda 4 ayrı hırsızlık olayının yaşandığı lokantanın güvenlik kameraları o anları saniye saniye kaydetti.

    Saksıdaki ağacı çaldı

    Görüntülerden birinde şüphelinin, lokantanın önündeki saksıda bulunan ağacı yerinden söküp götürdüğü görüldü. Bir başka görüntüde ise biri kadın, 2 şüpheli, lokantanın önünde bulunan tenteyi ve demirlerini söküp götürdü. Gündüz kaydedilen bir diğer görüntüde ise el arabasıyla lokantanın önüne gelen şüpheli, etrafı kolaçan ettikten sonra kapı önünde duran paspası alıp gitti.

    Yalova da lokantası 4 kez soyulan işletmeci isyan etti #1

    Hırsızlık anında kameraya el salladı

    Ramazan ayı nedeniyle tadilata giren iş yerinin önünde bulunan 70 bin lira değerindeki elektrostatik filtre de güpegündüz çalındı. El arabasına taşırken yere düşürdüğü filtreyi parçalayan şüpheli, olay sırasında güvenlik kamerasına el salladı.

    Son 6 aydır hırsızlarla başının dertte olduğunu söyleyen Melih Keskinel, "Ramazan dolayısı ile tadilata girdik. İş yerimizin önünde elektrostatik filtre vardı. İş yerimize geldiğimizde sabah 7 sularında çalındığını gördük. Sadece onunla kalınmadığını, tentemizin demirlerinin de sökülerek alındığını gördük. Daha önce de buna benzer bir sürü hırsızlık olayı yaşadık. Yaklaşık 3 senedir buradayım, son 6 aydır domatesimiz çalındı, tezgahımızın ekmeklik sepeti çalındı. Buna benzer mağduriyetler yaşıyoruz." dedi.

    Hırsızlık dolayısıyla zararının 80 bin liranın üzerinde olduğunu belirten Keskinel, "Şu anda 80 bin liranın üzerinde zararım var. Sadece cihaz 70 bin lira. 10 bin lira da diğer tente ve üzerindeki şeyler tutuyor." diye konuştu.

    Yalova da lokantası 4 kez soyulan işletmeci isyan etti #2

    Görüntüleri izleyince şoka girdi

    Şikayetçi olduğunu ancak şu ana kadar kimsenin yakalanamadığını söyleyen Keskinel, görüntüleri izlediğinde, şüphelinin rahat tavırları karşısında şoka girdiğini söyleyerek, "Adamlar bizimle dalga geçiyor. Kameraya el sallıyor. Yani, ‘Ben çalarım, istediğimi de yaparım sen de hiçbir şey yapamazsın’ demeye getiriyor. Adamlar gayet rahatlar. Mekan sahibi o sanki. Rahatlığa bakar mısın? Ağır şeyi nasıl kaldırdı? İmkansız yani. Normalde ben bile sürükleyemem, çekemem. İki ayak darbesi ile çalmadan, götürmeden yarısını parçaladı. Çok rahat bir şekilde seyyar arabasına da yükledi.

    Normalde burada 2-3 metrelik profiller vardı. Onları da boyundan dolayı yamultamadığı için çalamamış. Yoksa onları da çalacaktı. Hatta yoldan geçen vatandaşa bile, ‘Bakar mısın birader, bir yardım eder misin?’ dediğini duydum. Sesli görüntümüz de var kameramızda. Oradan da vatandaştan yardım alıyor. İş yerimizde 9 tane güvenlik kamerasının yanı sıra alarm olmasına rağmen, bu hırsızlar çok rahat bir şekilde geliyorlar ve çok rahat bir şekilde elini kolunu sallayarak, hiç kimse yokmuş gibi alıp götürüyorlar. Malzememizi çalıyorlar." diye konuştu.

    Yalova da lokantası 4 kez soyulan işletmeci isyan etti #3

    Ruhsatı iptal edilebilir

    Melih Keskinel, endüstriyel mutfaklardaki davlumbazdan çıkan yağı ve dumanı tutan filtreyi yeniden alamayacak durumda olduğu için, işletme ruhsatının iptal edilmesiyle karşı karşıya kaldığını da belirtti.

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