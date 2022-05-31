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Yalova'da makaron operasyonu
Yalova'da bir işletmeye yapılan operasyonda 26 bin 400 adet makarona el koyuldu.
- 31.05.2022 - 22:20
Yalova'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesindeki bir işletmede makaron satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.
26 bin 400 adet dolu makaron
İHA'nın haberine göre, iş yerinde yapılan aramada 26 bin 400 adet dolu makaron ele geçirildi.
İş yeri sahibi Y.B hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.