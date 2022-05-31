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    Yalova'da makaron operasyonu

    Yalova'da bir işletmeye yapılan operasyonda 26 bin 400 adet makarona el koyuldu.
    • 31.05.2022 - 22:20
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    Yalova'da makaron operasyonu

    Yalova'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesindeki bir işletmede makaron satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

    26 bin 400 adet dolu makaron

    İHA'nın haberine göre, iş yerinde yapılan aramada 26 bin 400 adet dolu makaron ele geçirildi.
    İş yeri sahibi Y.B hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

    Yalova da makaron operasyonu #1


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