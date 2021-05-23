Yalova'da markette çalışan Barış Alacahan, maske takması için uyardığı müşterinin saldırısına uğradı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, maskesiz marketlere girmek yasak. Vaka ve vefat sayılarının azaldığı şu günlerde, maske ve mesafe kuralına dikkat etmek gerekiyor.

Market çalışanları bu kapsamda, maskesiz markete gelenlere uyarı yapıyor. Yalova'da konuyla ilgili bir müşteriye uyarı yapan çalışan Barış Alacahan, şiddete uğradı.

ÇALIŞANIN BURNUNU KIRDI

Müşteri kendisini maske konusunda uyaran Alacahan ile tartışmaya başlayarak, darbetti. Yaşanan olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Burnu kırılan market çalışanı, darp raporu alarak kendisine saldıran müşteri hakkında şikayetçi oldu. Saldırgan müşterinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.

Yalova'da 'maske' uyarısı yapan çalışan darbedildi VİDEO



