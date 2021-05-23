Euro
10.2593
-0.02%
Dolar
8.4154
0.42%
Altın
509.13
0.65%
Borsa
1.452
0.14%
Bitcoin
289.557
-10.25%
EXEN Coin
39.10
-4.40%
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    Yalova'da 'maske' uyarısı yapan çalışan darbedildi

    Yalova'da markette çalışan Barış Alacahan, maske takması için uyardığı müşterinin saldırısına uğradı.
    • İHA
    • 23.05.2021 - 17:09
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 17:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yalova'da 'maske' uyarısı yapan çalışan darbedildi

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında, maskesiz marketlere girmek yasak. Vaka ve vefat sayılarının azaldığı şu günlerde, maske ve mesafe kuralına dikkat etmek gerekiyor.

    Market çalışanları bu kapsamda, maskesiz markete gelenlere uyarı yapıyor. Yalova'da konuyla ilgili bir müşteriye uyarı yapan çalışan Barış Alacahan, şiddete uğradı.

    ÇALIŞANIN BURNUNU KIRDI

    Müşteri kendisini maske konusunda uyaran Alacahan ile tartışmaya başlayarak, darbetti. Yaşanan olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

    Burnu kırılan market çalışanı, darp raporu alarak kendisine saldıran müşteri hakkında şikayetçi oldu. Saldırgan müşterinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.

    Yalova'da 'maske' uyarısı yapan çalışan darbedildi VİDEO


    Yalova da maske uyarısı yapan çalışan darbedildi #1

    Yalova da maske uyarısı yapan çalışan darbedildi #2

    Yalova da maske uyarısı yapan çalışan darbedildi #3

    Yalova da maske uyarısı yapan çalışan darbedildi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir