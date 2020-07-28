Yalova'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Yalova'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

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Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 3 kişi de yaralanırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yalova'nın Armutlu ilçesi Fıstıklı köyü istikametine giden sürücü Aziz Tümer idaresindeki 16 SAY 15 plakalı araç, NATO yolu mevkisinde virajı alamayarak karşı yönden gelmekte olan S.A. idaresindeki minibüsle çarpıştı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, yaklaşık 300 metre sürüklendikten sonra durdu. Kazada otomobil sürücüsü Aziz Tümer (35) ve aynı araçta bulunan Ali Akkaya (36) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan F.S. ve M.E.D. ile minibüs sürücüsü S.A. yaralandı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Olay yerine gelen ambulanslarla Armutlu Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.