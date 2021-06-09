- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Yalova’da minibüs sırası cinayeti
Yalova’da minibüs sırası cinayeti
Sıra kavgası nedeniyle ensesinden kasatura ile bıçaklanan minibüs şoförü öldü.
- İHA
- 09.06.2021 - 11:45
- Güncelleme : 09.06.2021 - 11:51
Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, Yakup K. (57) ile Yaşar Balcı (62) arasında minibüs kalkış sırası konusunda tartışma yaşandı.
Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yakup K., Balcı’yı kasatura ile ensesinden bıçakladı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ağır yaralanan Balcı, ambulansla kaldırıldığı Çınarcık Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma olay sonrası cinayet şüphelisi Yakup K.’yi gözaltına alırken, konuyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sürüyor.
(Yakup K.)
(Yaşar Balcı)