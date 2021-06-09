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    Yalova’da minibüs sırası cinayeti

    Sıra kavgası nedeniyle ensesinden kasatura ile bıçaklanan minibüs şoförü öldü.
    • İHA
    • 09.06.2021 - 11:45
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 11:51
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    Yalova’da minibüs sırası cinayeti

    Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, Yakup K. (57) ile Yaşar Balcı (62) arasında minibüs kalkış sırası konusunda tartışma yaşandı.

    Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yakup K., Balcı’yı kasatura ile ensesinden bıçakladı.

    HASTANEDE CAN VERDİ

    Ağır yaralanan Balcı, ambulansla kaldırıldığı Çınarcık Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Jandarma olay sonrası cinayet şüphelisi Yakup K.’yi gözaltına alırken, konuyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sürüyor.

    Yalova’da minibüs sırası cinayeti #1(Yakup K.)

    Yalova’da minibüs sırası cinayeti #2(Yaşar Balcı)

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