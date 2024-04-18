Yalova'da motosiklet kazasında ölen Melek'in organları umut oldu Otomobile arkadan çarpan motosiklette bulunan ve ağır yaralandıktan 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Melek Karakaş’ın, kazadan 3 gün önce bağışladığı organları 4 kişinin hayatını kurtardı.

DHA

Yalova'da meydana gelen korkunç kazada, 21 yaşındaki Melek Karakaş hayatını kaybetti.

12 Nisan’da Yalova-Bursa kara yolu, Kirazlı Sanayi Sitesi kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada; Yalova'da Bursa yönüne giden Ziya Ö. idaresindeki motosiklet, aynı yöne giden R.A. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücü Ziya Ö. ile arkasındaki Melek Karakaş yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı.

5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti

Sürücü Ziya Ö., tedavisinin ardından taburcu oldu. Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan Melek Karakaş’ın ise 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

Organ bağışı yaptığı ortaya çıktı

Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Melek Karakaş'ın, kazadan 3 gün önce hastaneye giderek organ bağışında bulunduğu ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından başka bedenlerde yaşayacak olan Melek’in organlarının, doku ve kan grubu belirlenecek hastalara nakli konusunda girişim başlatıldı.

Kalbi, karaciğeri ve böbrekleri nakledilecek

Melek’in Yalova’da gerçekleştirilen operasyonla alınan kalbi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, karaciğeri Bursa Şehir Hastanesi’ne, sol böbreği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, organ nakli için sıra bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Melek Karakaş ile motosiklet sürücüsü Ziya Ö.'nün, kaza sırasında kasklarının takılı olduğu öğrenildi.

Genç kızın yaşamını yitirmesinin ardından ise kazadan sonra serbest bırakılan motosiklet ve otomobil sürücüsünün, savcılık tarafından yeniden ifadeleri alınmak üzere adliyeye çağrıldığı belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)