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- Yalova'da parmağı sıkışan çocuğu itfaiye eri kurtardı
Yalova'da parmağı sıkışan çocuğu itfaiye eri kurtardı
- 30.11.2022 - 08:40
- Güncelleme : 30.11.2022 - 08:41
Küçük çocuğun korku dolu anlarına itfaiye ekipleri yetişti.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Taylan Seçkin, evinde oyun oynarken mutfak aletleri de kullanmaya başladı.
İtfaiyeye bildirildi
Bu sırada sonunu tahmin etmeyen Seçkin, parmağını mutfak aletinin deliklerine soktu.
Daha sonra parmağı çıkmayınca büyük korku yaşadı. Ailenin müdahaleleri de çare olmayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Yalova'da parmağı sıkışan çocuğu itfaiye eri kurtardı VİDEO
Çocuğa moral verdiler
Eve gelen ekipler parmağı kurtarmaya çalıştığı sırada panik olan ve ağlayan çocuğa moral verdi.
Ardından yağ dökerek parmağı aletten çıkarmaya çalıştı.
İtftaiye erine sarıldı
Bunda başarılı olamayan ekipler sonrasında keski ve pense yardımıyla aletin deliğini genişleterek parmağı çıkarmayı başardı.
İHA'nın aktarımına göre; Taylan yardımına koşan ve parmağına sıkışan mutfak aletini çıkaran itfaiye erine sarılarak sevincini paylaştı.