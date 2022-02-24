Yalova'da polisi şehit eden sürücü: Bilerek öldürmedim

Sokağa çıkma yasağında uygulama noktasında kendisini durdurmak isteyen polis memuru Mustafa Emanetoğlu’na çarparak şehit eden ehliyetsiz sürücü, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında Yalova - Bursa kara yolunda gece saatlerinde sokağa çıkma yasağına rağmen trafiğe çıkan 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Zülfükar İ., uygulama noktasındaki polis memuru Mustafa Emanetoğlu'na çarparak şehit olmasına sebep olmuştu.

Olay sonrası Zülfükar İ. tutuklanırken, iki kişi de tutuksuz yargılanmaya başlamıştı.

3 sanıklı davanın 2’inci duruşması bugün Bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

KAZA GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ

Duruşmada müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Zülfükar İ. (19) ile tutuksuz yargılanan S.Y. hazır bulundu. Diğer sanık S.İ ise duruşmaya katılmadı. Davaya şehit polisin babası Necati Emanetoğlu ve annesi Zehra Emanetoğlu da katıldı. Duruşmada, kaza bölgesinin gerisinde bulunan kameradan alınan kayıtta Zülfükar İ.’nin kullandığı aracın geçişi izlendi.

Sanık Zülfükar İ.’nin avukatı Yakup Taşcı, mahkeme için hazırlanan bilirkişi raporuna itiraz etti. Taşçı, raporun kaza öncesi tespitlere dayandığını ve taraflı olduğunu iddia etti. Taşçı, sanığın şerit değiştirerek polis memuruna çarpmamaya çalıştığını, ortada öldürmeye yönelik kasıt bulunmadığını dile getirdi.

SÜRÜCÜNÜN TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ

Taşçı, sanık Zülfükar İ.’nin yaşanan durum sonrasında çok sayıda hap içerek kendisini öldürmeye çalışmasının kasıt olmadığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Ara duruşmada savcının tahliye talebinin ortadan kalktığını ileri süren Taşçı, yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunan sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi.

PLAKANIN KAPATILMASI DELİL OLARAK GÖSTERİLDİ

Şehit polisin ailesinin avukatı Cemal İnci, bilirkişi raporuyla ilgili diyeceklerinin bulunmadığını dile getirdi. İnci, olayın bilinçli, kasıtlı meydana geldiğini ifade ederek olay sonrası otomobilin plakasının gizlenmesinin buna delil olarak gösterilebileceğini ifade etti.

Avukat Taşçı ise plakanın S.Y. tarafından gizlenmek istediğini kaydetti. Savcı ise ara duruşmada tahliye gibi bir talepte bulunmadığını bildirdi.

"ÇARPMAMAK İÇİN ŞERİT DEĞİŞTİRDİM, BİLEREK ÖLDÜRMEDİM"

Sanık Zülfükar İ. ise kasten öldürme suçlamasını reddetti. Çarpmamak için şerit değiştirdiğini belirten Zülfükar İ., "Ben kimseyi bilerek, isteyerek öldürmedim. Zaten aracı vites küçülterek yavaşlattım. Çarpma sırasında bilirkişi raporu 42,5 kilometre hızda olduğumu gösteriyor. dedi.

ADLİ TIP'TAN RAPOR İSTENDİ

Mahkeme Zülfükar İ.’nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığı ve kusura ilişkin raporun beklenmesini kararlaştırırken, heyet ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.