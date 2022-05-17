Yalova'da polisi şehit eden sürücüye bilirkişi raporu: Kasıtlı

Sokağa çıkma kısıtlamalarında dur ikazına uymayan ehliyetsiz sürücü, polisi ezerek şehit etti. Sanık hakkında açıklanan bilirkişi raporunda sanığın 'Kasıtlı' olduğu aktarıldı.

Yalova'da 26 Mayıs 2021 tarihinde yaşanan olayda, ehliyetsiz sürücü Zülfükar İ., sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında kendisini durdurmak isteyen polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nu otomobille ezerek şehit etmişti.

Dehşet olayla ilgili 3 sanıklı davanın son duruşması 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Müebbet talebiyle yargılandı

Duruşmada müebbet hapis talebiyle yargılanan tutuklu sanık Zülfükar İ. (19) ve tutuksuz yargılanan S.Y. hazır bulundu. Diğer sanık S.İ. ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Zülfükar İ.’nin avukatı olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna itiraz etti. Raporda olayın kasıtlı olduğu yönündeki görüşe katılmadıklarını ifade eden sanık avukatı müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

'Kasıtlı yapmadım' iddiası

Olay günü sigara almak için dışarı çıktıklarını ve olayı kasıtlı yapmadığını dile getiren sanık Zülfikar İ. de tahliyesini istedi.

Duruşma ertelendi

Olay sırasında araçta bulunan diğer sanık S.Y. ise olayın heyecanıyla kaza yerinde duramadıklarını ifade etti. Mahkeme, sanık Zülfikar İ.'nin akıl sağlığı raporunun beklenmesini kararlaştırırken, duruşmayı ileri tarihe erteledi.