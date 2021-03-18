Yalova’da PTT memuru, 4 milyon lirayı zimmetine geçirmekten tutuklandı

Yalova’da PTT memuru, 4 milyon lirayı zimmetine geçirmekten tutuklandı

PTT şubesinde, yaklaşık 4 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan gişe memuru tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova Cumhuriyet Savcılığı, Çınarcık ilçesindeki PTT şubesinde görevli memur E.G.'nin zimmetine para geçirdiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturmada, gişede görevli E.G.'nin, maaşlarını PTT şubesinden alan emekliler ile bazı müşterilerin hesapları üzerinden kredi çekip, yaklaşık 4 milyon lirayı zimmetine geçirdiği belirlendi.

TUTUKLANARAK, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

E.G., Yalova Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla, 15 Mart Pazartesi günü gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen E.G., çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.