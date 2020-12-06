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    Yalova'da şüpheliyi almaya giden polise saldırı: 2 yaralı

    Polis ekipleri, önceki gün bir kişiyi vurarak yaralayan şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Şüphelinin evine gelen polis ekipleri ile şüphelinin yakınları arasında arbede çıktı.
    • DHA
    • 06.12.2020 - 09:03
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 09:13
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    Yalova'da şüpheliyi almaya giden polise saldırı: 2 yaralı

    Kimliği belirsiz bir şüpheli, Yalova’nın Fevzi Çakmak Mahallesi, Fırın Sokak'ta bulunan çay ocağına girerek elindeki tabanca ile işletmeci Savaş B.'ye ateş açtı.

    Ayağından yaralanan Savaş B. yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

    HAYATİ TEHLİKESİ YOK

    Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Savaş B.'yi hastaneye kaldırdı.

    Tedaviye alınan Savaş B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Yalova'da şüpheliyi almaya giden polise saldırı: 2 yaralı ViDEO



    OPERASYONDA 2 POLİS YARALANDI

    Olayın ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

    Çevrede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, şüpheli Ü.B.’nin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli Ü.B.'nin yakalanması için Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

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    TESLİM ETMEK İSTEMEDİLER

    Ü.B.'yi gözaltına almak için eve gelen polis ekipleri ile şüpheliyi teslim etmek istemeyen yakınları arasında arbede çıktı.

    Polis ekipleri direnen grubu dağıtmak için havaya uyarı ateşi açarken, yaşanan arbedede 2 polis yaralandı.

    Bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

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    9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Yaralı polisler sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri şüpheli Ü.B. ile birlikte 9 kişiyi gözaltına aldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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