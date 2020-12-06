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Yalova'da şüpheliyi almaya giden polise saldırı: 2 yaralı

Yalova'da şüpheliyi almaya giden polise saldırı: 2 yaralı

Polis ekipleri, önceki gün bir kişiyi vurarak yaralayan şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Şüphelinin evine gelen polis ekipleri ile şüphelinin yakınları arasında arbede çıktı.